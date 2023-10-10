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BBC

انتقال الإعلامي عمرو خليل إلى "القاهرة الإخبارية"

11:26 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

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كتب- عمر كامل:

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انتقال الإعلامي عمرو خليل إلى قناة القاهرة الإخبارية.

وسبق أن قدم خليل برنامج "من مصر" على شاشة قناة cbc.

وقال الطاهري في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن انتقال خليل إلى قناة القاهرة الإخبارية "إضافة كبرى".

وأضاف: "شكرا عمرو خليل على الاستجابة لمطلبنا منذ فترة التحضير للقناة.. شكرا العزيز بشير حسن رئيس قنوات CBC.. وبالطبع كل الشكر للأستاذ عمرو الفقي على دعمه لاتمام الانتقال".

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الكاتب الصحفي أحمد الطاهري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلامي عمرو خليل برنامج من مصر

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