انتقال الإعلامي عمرو خليل إلى "القاهرة الإخبارية"
كتب- عمر كامل:
أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انتقال الإعلامي عمرو خليل إلى قناة القاهرة الإخبارية.
وسبق أن قدم خليل برنامج "من مصر" على شاشة قناة cbc.
وقال الطاهري في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن انتقال خليل إلى قناة القاهرة الإخبارية "إضافة كبرى".
وأضاف: "شكرا عمرو خليل على الاستجابة لمطلبنا منذ فترة التحضير للقناة.. شكرا العزيز بشير حسن رئيس قنوات CBC.. وبالطبع كل الشكر للأستاذ عمرو الفقي على دعمه لاتمام الانتقال".
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