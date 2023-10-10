برلماني: تنفيذ رؤية مصر يكفل إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

نشأت علي:

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الطريق الصحيح لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين ووقف المواجهات المفتوحة لوقف سفك دماء الأبرياء.

وطالب "شمس الدين" في بيان اليوم، من العالم كله وبجميع دولة ومنظماته دعم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسى للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بمستوطنات غلاف غزة، مشيراً الى ضرورة أن يعي العالم تحذير مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

وأشاد بقيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن وتحذير مصر خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد النائب ضرورة أن يتحرك ويسارع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين بعد استمراره لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيراً الى أن تنفيذ رؤية مصر هو الحل الأمثل والوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالشرق الاوسط.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد متابعة مصر باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي- في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الرئيس السيسي: إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.. مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وتابع: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

وشدد الرئيس السيسي على أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.. وقال: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".