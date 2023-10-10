إعلامية شهيرة.. 6 معلومات عن زوجة الفنان تامر عاشور (صور وفيديو)

كتب - محمد سامي:

عقد الفنان تامر عاشور قرانه اليوم الثلاثاء، على المذيعة بقناة إكسترا نيوز نانسي نور، في أحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية نانسي نور:

* إعلامية شهيرة تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012.

* بداية رحلتها الإعلانية من خلال برنامج "عز الشباب" الذى عرض على قناة روتانا وشاركها في تقديمه ياسمين عز، دينا الشربيني، دانا مدحت، وشيماء صابر.

* انتقلت للعمل في قناة إكسترا نيوز التابعة لقنوات سي بي سي، حيث قدمت من خلالها برامج: هذا الصباح، ما وراء الحدث وهنا القاهرة.

* ظهرت فى حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2018، وحفل افتتاح طريق الكباش من معبد حتشبسوت عام 2021.

* اشتركت في تغطية كاملة لفعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

* ظهرت نانسي نور في بعض الأدوار الدرامية وكان من أبرزها مسلسل سراي عابدين من بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل عوالم خفية التي ظهرت فيه بشخصية مذيعة.

كان الفنان تامر عاشور انفصل عن زوجته سمر أبو شقة، بشكل رسمي، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة، خلال شهر يونيو الماضي.