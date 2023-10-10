رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي": لا يمكن حل القضية الفلسطينية عبر "الأوطان البديلة"

كتب - سامح سيد

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إسرائيل سلطة احتلال غاشمة تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني ويجب أن تتوقف عن هذا العدوان.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن ما قامت به فلسطين هو رد فعل على ما ترتكبه سلطة الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى أن سلطة الاحتلال الاسرائيلية الغاشمة تستهدف المدنيين من الفلسطينيين وتعتدي على المدنيين في غزة وترتكب جرائم ضد الإنسانية.

وشدد منصور على ضرورة حل الدولتين، لإقرار السلام العادل والشامل، مثمنا ما جاء في موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر لها مواقف تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ولا يمكن تصفية تلك القضية على حساب أطراف أخرى.

وأضاف: "لا يستطيع أحد المساس بسيناء أو حل القضية الفلسطينية على طريقة الأوطان البديلة".

وطالب منصور المجتمع الدولي بعدم الانحياز وضرورة إقرار الحل العادل والشامل وإيقاف الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدف لتحويل فلسطين لجزر منعزلة ويحول دون قيام الدولة الفلسطينية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي- في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الرئيس السيسي: إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.. مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وتابع: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

وشدد الرئيس السيسي على أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.. وقال: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".