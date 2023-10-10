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الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة لتحقيق السلام العادل بالمنطقة

09:14 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي وأمير قطر في اتضال هاتفي

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كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

وبحسب بيان، تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقناً للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استناداً إلى حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الساحة الفلسطينية الإسرائيلية طوفان الأقصى

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