بالصور.. وزير الآثار يفتتح القبة الضريحية للإمام الشافعي

كتب- محمد شاكر

تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منذ قليل، مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي، بعد الانتهاء من جميع الانشاءات المختلفة.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وقيادات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.

تقع القبة الضريحية بجوار مسجد الإمام الشافعي، وقام بتشييدها السلطان الأيوبي الكامل محمد أعلى قبر الإمام الشافعي إكراما وتعظيما له.

والإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. وولد الشافعي في غزة عام 767، ونشأ في مكة المكرمة ودرس على يد الإمام مالك صاحب المذهب المالكي في الفقه السني، ثم استقل بمذهبه الخاص (الشافعي). قدم الشافعي إلى مصر عام 813 وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، وتوفي عام 819 ودفن في تربة أولاد ابن عبد الحكم في القرافة الصغرى.

وينسب الضريح الحالي إلى السلطان الأيوبي الكامل محمد الذي شيده مكان ضريح فاطمي سابق بعد دفن والدته هناك عام 1211.

وفي عام 1178، تم الانتهاء من عمل التابوت الخشبي الذي يعلو التربة. وهو مزخرف بحشوات هندسية منقوشة نقشاً غاية في الإتقان، وكتب عليه آيات قرآنية وترجمة حياة الشافعي واسم صانعه (عبيد النجار) بالخطين الكوفي والنسخ الأيوبي، أما القبة الخشبية الحالية فهي من التجديدات التي قام بها السلطان قايتباي عام 1480، كما جدد الضريح أيضا السلطان قانصوه الغوري، وقام والي مصر علي بك الكبير أيضا بتجديده.