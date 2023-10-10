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BBC

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة

04:04 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى

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كتب- محمد سامي:
يترأس الدكتور مصطفى يترأس اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.
ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا بالقضايا التي ناقشها والقرارات التي سيصدرها.

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الدكتور مصطفى اجتماع الحكومة الأسبوعي العاصمة الإدارية

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