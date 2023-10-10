مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة

كتب- محمد سامي:

يترأس الدكتور مصطفى يترأس اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا بالقضايا التي ناقشها والقرارات التي سيصدرها.