هاني الناظر يتألم جدًّا.. محمد الناظر يوجه رسالة مهمة لمحبي والده -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور محمد هاني الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه في مثل هذا اليوم ١٠/١٠/٢٠٢٢، كان في المستشفى وحده لإجراء عملية كبيرة لتغيير مفصل الفخذ.

جاء ذلك خلال منشور كتبه محمد هاني الناظر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يقول: "زي النهارده يوم ١٠/١٠/٢٠٢٢ كنت في المستشفى لوحدي من غير حتى مرافق؛ باعمل عملية كبيرة لتغيير مفصل الفخد.. السنة دي والدي في المستشفى بياخد علاج كيماوي ومتألم جدًّا ومحتاج الدعاء بشدة".

كان الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، تعرض للإصابة بخلايا سرطانية، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية له عبر "فيسبوك"، معقبةً: "بدأنا أولى خطوات التعامل مع المرض ونسألكم الدعاء".

ومرت الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر بعدة تطورات؛ سردها ابنه الدكتور محمد عبر حسابه على "فيسبوك" خلال الفترة الماضية، قائلًا يوم الخميس الماضي: "إن الدكتور هاني الناظر كان يعاني صداعًا متزايدًا منذ أسبوع، والدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة".

ونوه محمد الناظر بأنه تباعًا تم عمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها؛ لتحديد خطة العلاج الأنسب، وذكر، حينها، أن والده "صحيًّا تعبان جدًّا، وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة".

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