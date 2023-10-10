مسؤول بـ"الزراعة": استمرار حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد عبدالعال استمرار حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمناطق التابعة للقطاع بمراقبة شرق القناة ومنطقة سهل الطينة، وكذلك بمراقبة كفر الشيخ.

وأوضح عبدالعال -في بيان اليوم الثلاثاء - حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة أعلاف المواشي، مما يحقق لهم عائد اقتصادي مربح.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من التلوث ومنع السحابة السوداء، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتطوير قش الأرز بالمحافظات التي مسموح فيها بزراعة الأرز.

وكان وزير الزراعة قد صرح، في وقت سابق، بأن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي.

ولفت إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية لصغار المزارعين والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائدًا إضافيًا لمزارعي الأرز بما ساهم في زيادة دخولهم.