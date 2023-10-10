مؤسسة راعي مصر تطلق 100 قافلة طبية بمختلف المحافظات خلال 10 أيام

القاهرة- أ ش أ:

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 100 قافلة طبية في مختلف المحافظات خلال أول 10 أيام من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار دور المؤسسة بالاهتمام بالرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتضم قوافل المؤسسة مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان للأهالي، كما أن كل قافلة طبية تقدم خدماتها لحوالي 250 مستفيدًا في القرى والنجوع والعزب من الفئات الأولى بالرعاية.

يشار إلى أن العيادات المتنقلة لمؤسسة راعي مصر وصل عددها حاليا لنحو 28 عيادة متنقلة، وتأمل المؤسسة في وصولها لـ100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية إلى 50 فريقًا طبيًا، كما أن المؤسسة متواجدة في 20 محافظة بـ2250 قرية ونجعًا .