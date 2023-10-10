برلماني: اتصالات قادة العالم بالسيسي تعكس الثقة لوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

كتب- نشأت علي:

اعتبر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الاتصالات الهاتفية المكثفة التي تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من زعماء وقادة العالم؛ لبحث تهدئة الأوضاع المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي منذ بداية الأزمة؛ بمثابة دليل قاطع على الثقة العالمية الكبيرة في مصر ودورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضية السلام بالشرق الأوسط بصفة خاصة.

وأشاد سعد الدين، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، بتأكيد الرئيس السيسي لزعماء وقادة العالم أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً الأهمية الكبيرة لاستعراض الرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم التحركات المصرية الجارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد؛ بهدف توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولاً إلى دفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين: إن إشادة زعماء وقادة العالم بالدور التاريخي لمصر في هذا الملف يؤكد للعالم كله حرص مصر الكبير على إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ والذي استمر عقودًا طويلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالأخذ برؤية مصر لإنهاء هذا الصراع، والتي تتمثل في ضرورة تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.