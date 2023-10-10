"الحرية المصري" يجتمع لاعتماد خطة التحرك لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي

يعقد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود اجتماعا تنظيميا يوم الأحد المقبل، لمناقشة واعتماد خطة الحزب فى التحرك خلال الفترة المقبل، لاستكمال ما بدأه الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من فعاليات لحين الانتهاء من الاستحاق الدستوري الرئاسي.

وبحسب بيان، يشارك في الاجتماع د. ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، وجميع قيادات حزب الحرية المصري، وأعضاء الهيئة البرلمانية، وأمناء المحافظات وأمناء الأمانات المركزية.

وقال د. ممدوح محمد محمود، إن قيادات الحزب وكوادره وقواعده الشعبية بالمحافظات يعملون على مدار الساعة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه وتأييده لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن حزب الحرية المصري من أوائل الأحزاب السياسية التى أعلنت دعمها وتأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن الحزب يقوم بالتنسيق الكامل مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصري أن قيادات الحزب وقواعده الشعبية بالمحافظات قامت بدور متميز في تحرير توكيلات قانونية لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاصطفاف بشكل حضاري أمام مكاتب الشهر العقاري، لتنظيم المواطنين، وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى، مشيرا إلى أن جميع التوكيلات القانونية تم تسليمها إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

وأكد د. ممدوح محمود أن الاجتماع القادم للحزب سيناقش خطة التحرك خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما تتطلبه الانتخابات الرئاسية، وتكثيف فعاليات مبادرة "المسيرة والمسار لدعم التنمية والاستقرار"، لحث المواطنين وحشدهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مع إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة الانتخابات، مشددا على جاهزية مقار الحزب بجميع المحافظات والمراكز والأقسام لتكون مقارا للحملة الرسمية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.