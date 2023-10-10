طلاب فنون تطبيقية حلوان يفوزون بالمركز الأول بمسابقة حرفة حطب الحنة بالقليوبية

كتب- عمر كامل:

فاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، والتي تأتي بهدف دعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيمًا فنية وثقافية صنعت بأيادٍ مصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة هي جامعة فنون تتميز باحتوائها على أعرق كليات الفنون بالوطن العربي، والحفاظ على التراث والحرف هو أحد أهم أولوياتها، التي تسعى لتدريب وتأهيل الطلاب عليها.

وأشادت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، بما قدمه الفريق من جهود خلال مشاركتهم في المسابقة، ونجحوا في ابتكار أساليب جديدة وفعَّالة لتطوير هذه الحرفة التقليدية، مضيفةً أن مثل هذه المشاركات تسهم في استثمار وقت وجهد الطلاب بجانب كونها تمثل إلهامًا للمزيد من الطلاب والباحثين في مجال تطوير الحرف التقليدية والمحافظة على التراث الثقافي.

وجاءت المسابقة تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتكون فريق التصميم الداخلي والأثاث برئاسة الدكتور باسم حسن عبده، الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث، وم.سمر حسام، وم.أحمد محمود، والطلاب نور عبد الفتاح ورؤى ناصف وبسنت طارق وهاجر محمد.

ويأتي فريق التسويق برئاسة الدكتورة نجوى العدوي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلان، وم.انتصار حسين وطلاب الدراسات العليا علا دفراوي وهدى دفراوي، فريق تصميم الفيلم الدعائي للمشروع برئاسة الدكتورة سمر هاني الأستاذ بقسم الإعلان، والطلاب إيمان محمد نجيب حنفي وكريم جمال محمد الجمال وأميرة أحمد السيد نصر وتقى هاشم محمد كمال وأفنان أيمن أحمد سليمان.