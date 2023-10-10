نتائج إيجابية.. وزير الطيران يكشف عن المؤشرات المالية في 2023

كتب- محمد عبيد:

قال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إن المؤشرات المالية لهذا العام حققت نتائج إيجابية؛ وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أهمية التوعية بالتحديات التي تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر في السنوات التسع الأخيرة، وما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على الأصعدة كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة عباس في الندوة التثقيفية التي نظمتها الوزارة تحت عنوان "أكتوبر ٥٠ سنة والمتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية"، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين بكل مواقع العمل ومن المستويات الوظيفية المختلفة .

وقال الفريق محمد عباس إن قطاع الطيران المدني قد واجه العديد من التحديات والأزمات، ورغم ذلك فإنه استطاع الخروج منها من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتحديث، مؤكدًا أننا نبني على ما قدمه السابقون بمواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية؛ والتي جاء من بينها طرح مشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 مليون راكب سنويًّا، وكذلك مشروع إنشاء قرية بضائع لوجستية تقع في حيز نطاق المطار، بالإضافة إلى طرح العديد من المشروعات الجديدة، والتي من بينها مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار الغردقة الدولي ليسع 7.5 مليون راكب سنويًّا؛ مما يسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.

وشدد الفريق محمد عباس على مواصلة خطة الشركة الوطنية "مصر للطيران" نحو تحديث أسطولها الجوي وفتح عدد من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية .

وأكد الوزير كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالشركة، مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بشركة "مصر للطيران"، ونجاحهم في تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية .

وأشار الفريق محمد عباس إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحث جميع العاملين على التكاتف والترابط في ما بينهم، وتحقيق الكفاءة المطلوبة في التشغيل، وبذل مزيد من الجهد بكل جد وإخلاص؛ من أجل النهوض والارتقاء بمكانة قطاع الطيران المدني المصري، وبما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية، ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي .

وكرَّم وزير الطيران المدني بعض النماذج المتميزة من العاملين بالقطاع الذين أسهموا بأدائهم المشرف وكفاءتهم العالية وأثروا بشكل إيجابي وواضح في تحسين وتطوير منظومة العمل بكل أنشطة القطاع .

وشهدت الندوة إلقاء الضوء على تاريخ الطيران المدني المصري من خلال الاستماع إلى سرد موجز قدمه المهندس طارق أسامة صدقي، حفيد الطيار محمد صدقي، أول طيار مصري يقوم برحلة جوية جريئة مليئة بالمغامرة؛ من برلين إلى القاهرة، عبر خلالها إلى أوروبا بطائرته الخاصة .

وقدمت الكاتبة الصحفية الأستاذة نشوى الحوفي، عرضاً توضيحيًّا حول المتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية وذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ تخليدًا لمرور ٥٠ عاماً، وأهمية تعزيز روح الهوية والانتماء، مستشهدةً بدلائل قوية تعود إلى الجذور التاريخية المصرية، والتي تعكس إرادة المصريين على تخطي كل المحن والصعوبات .