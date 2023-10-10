مجلس حقوق عين شمس يجتمع بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل مجلس النواب

كتب- عمر كامل:

عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، وحضور الوكلاء وأعضاء المجلس.

وبحسب بيان، افتتح عميد الكلية الجلسة مرحبا بالأعضاء، ومهنئا بالعام الجامعي الجديد، ورحب بالأعضاء الخمسة الذين انضموا للمجلس بالانتخاب، وهم الدكتور حمدي عبد الرحمن، الدكتور حسام الدين الأهواني، الدكتور محمد المرسى زهرة، الدكتور السيد نايل، الدكتور جميل عبد الباقي.

ورحب عميد الكلية بالمستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، كعضو جديد بمجلس الكلية مؤكدا على اعتزاز الكلية به كأحد خريجيها النابهين البارزين، مضيفا بأن خبرته القانونية الواسعة ستثري المناقشات، وتسهم في إيجاد حلول عملية للموضوعات التى تطرح على المجلس.

كما رحب عميد الكلية بالمستشار الجليل أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو مجلس الكلية للعام الثالث على التوالي، وشكره على مساندته للكلية ، ودعم مشروعات التطوير بها.

وأحاط عميد الكلية أعضاء مجلس الكلية علما بأهم الأحداث التى دارت بالكلية ما بين اجتماعي المجلس، ومنها الزيارة المرتقبة لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي والاعتماد، واستعدادات الكلية لاستقبالها، وإعلان مجلة الكلية ضمن أفضل مائة مجلة عربية، وشراكة الكلية الناجحة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، وموافقة مجلس الجامعة على البرامج الدراسية الجديدة المقدمة من الكلية.

وأطلع عميد الكلية المجلس على سير امتحانات دور أكتوبر لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، وقدم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين على تعاونهم لإنجاح امتحانات هذا الدور التى تجرى جنبا إلى جنب مع سير الدراسة بالشعب الثلاث.

وناقش المجلس مطولا فكرة تدعيم الجوانب العملية للمقررات الدراسية إضافة إلى ما يوجد بالفعل كالمحكمة التدريبية التى يعد اجتيازها متطلبا للتخرج، ونماذج المحاكاة والمحاكمات الصورية التى تعد الكلية رائدة فيها، والتدريب فى المحاكم المتخصصة وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الكلية ووزارة العدل، ومختلف هيئات الدولة، وكبريات مكاتب المحاماة، واستقر الرأي على استمرار المناقشات حول هذا الموضوع المهم في الجلسة المقبلة استنادا للأفكار الجديدة المقدمة من إدارة الكلية.

كما ناقش المجلس مسائل شئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.