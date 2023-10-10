قداسة البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا

كتب- محمد عبدالناصر:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني متوجهًا إلى إيطاليا، في زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا.

وبحسب بيان صحفي، كان في استقبال قداسة البابا في مطار القاهرة المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار.

ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددًا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إيبارشية ميلانو وورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها.

وتتضمن الزيارة "سيمينار" يعقده قداسته مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.