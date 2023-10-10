مرافق ونزع ملكيات.. رئيس الطرق والكباري: تطوير الدائري كان شديد الصعوبة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن تطوير الطريق الدائري واجه العديد من الصعوبات الكبيرة.

وقال مصطفى، خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لأعمال تطوير الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء، إنه كان لا بد من التدخل لحل مشكلة الطريق الدائري.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري أن الأمر كان شديد الصعوبة في ظل استمرار العمل بالطريق وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وتابع: الطريق الدائري كان تحدي رهيب في كذا حاجة أولهم نزع الملكيات لزيادة الطريق من ٤ حارات إلى ٧ و٨ حارات، والتحدي الآخر حجم المرافق التي كانت موجودة في الدائري وهو حجم مهول لا يمكن تخيله، مرافق كهرباء بجميع أنواعها والمياه وخطوط الغاز وخطوط الاتصالات.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة بذلت جهدا كبيرا للمساعدة في حل هذا التحدي حتى يمكن الوصول إلى الصورة الحالية الدائري في الجزء المنتهي تطويره.

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