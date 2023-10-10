مدير مشروعات الدائري: 49 محطة للأتوبيس الترددي والمرحلة الأولى منتصف 2024

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس محمود الشيخ، مدير مشروعات الطريق الدائري، تفاصيل تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي.

وقال الشيخ، في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لأعمال تطوير الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء، إن مشروع الأتوبيس الترددي السريع أحد مشاريع النقل الجماعي الجديدة.

وأضاف أن المشروع يخدم خطة تطوير الطريق الدائري بالكامل ويستهدف تنظيم الحركة المرورية، حيث يضم 49 محطة في الحارة اليسار من الطريق ومعزول تماما عن الطريق لتحقيق الأمان.

وواصل المهندس محمود الشيخ: جار تنفيذ 36 محطة مرحلة أولى، تنتهي يوم 30 يونيو 2024.

كما يخدم المشروع جميع الطرق المرتبطة بالطريق الدائري إلى جانب مواقف الميكروباص والأتوبيسات المحيطة بالمحطات.

وأكد أن المحطات تم اختيارها في أماكن كثيفة السكان وقريبة من محطات النقل الجماعي للوسائل الأخرى مثل محطات مترو الأنفاق وغيرها.

واختتم أن طرق الوصول إلى المحطات تكون إما من خلال أنفاق أو من خلال كوبري علوي.

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