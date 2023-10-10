رئيس الطرق والكباري: 25 مليار جنيه تعويضات نزع الملكية لتطوير الدائري

كتب- محمد نصار:

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن بند نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير الطريق الدائري بلغ نحو 25 مليار جنيه.

وأضاف مصطفى، ردا على مصراوي، على هامش جولة تفقدية لأعمال تطوير الطريق الدائري اليوم الثلاثاء: نزع الملكية تكلف حوالي 25 مليار جنيه.

وتابع رئيس الهيئة: المرحلة الأولى كان بها حوالي 2200 منزل، و"الثانية الرقم لسه بيتم تدقيقه".

وواصل أن أعمال نزع الملكية لها شقين، الأول عبارة عن تعويض اجتماعي للسكان من شاغلي الوحدة لتوفير بديل مناسب والشق الثاني الخاص بالتعويضات يتعلق بالملاك ويتم تحديد سعر التعويضات من خلال الهيئة العامة للمساحة حسب المنطقة.

رئيس الطرق والكباري: 37 مليار جنيه تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من تطوير الدائري