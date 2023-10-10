وزير الداخلية: الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان

كتب- محمد عبدالناصر وأ ش أ:

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مصر اجتازت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال التسع سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي ، وانحاز الشعب المصري العظيم لخارطة طريق نحو الرخاء والتنمية.

وقال اللواء توفيق ـ في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان عبر مشاريع تنموية تؤسس لجمهورية جديدة تحمي مكتسبات الدولة المصرية .

وأعرب عن فخر واعتزاز رجال الشرطة بتشريف رئيس الجمهورية للاحتفال بيوم الخريجين الذين اجتهدوا ليؤكدوا أنهم من خير شباب هذا الوطن ويقفوا بعزة وصلابة لينضموا إلى صفوف زملائهم في أداء رسالتهم النبيلة، عازمين على أن تمضي مسيرة الأمن المصري لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل يسوده الأمان والاستقرار.

وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن الاحتفال اليوم يأتي مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي انحنى له العالم إكبارا وإجلالا ، معربا عن صادق تهنئته وهيئة الشرطة للقوات المسلحة عرين الأبطال ومهد التضحيات، داعين الله "عز وجل" التوفيق والسداد لمسيرة العسكرية المصرية ،ومواصلة التلاحم بين جناحي الأمن بالأمة في ميادين الفداء والبناء.

وأضاف اللواء محمود توفيق - في كلمته خلال تخريج دفعة جديدة لطلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "أن وزارة الداخلية اطلعت بدورها الوطني في حماية وتأمين الجبهة الداخلية من خلال المواجهة الحاسمة لمخططات الهدم عبر نشر الشائعات وتزييف الحقائق والتصدي الاستباقي لكافة أشكال الجريمة، لتواصل اليقظة الأمنية جهودها للرصد المبكر لأي تهديدات أو مساع لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية بأنشطتها الهدامة والعمل على إجهاضها في مهدها للحفاظ على أمن الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار".

وأكد أن وزارة الداخلية عكفت على تنفيذ محاور تطوير استراتيجيتها الأمنية لمواكبة النهضة التي شهدتها البلاد في كافة المجالات وتحقيق التفوق الأمني .. موضحا أنه يأتي في مقدمة تلك المحاور الارتقاء بقدرات العنصر البشري باعتباره الدعامة الجوهرية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.