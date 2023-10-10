إعلان

BBC

وزير الداخلية: الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان

12:38 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر وأ ش أ:

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مصر اجتازت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال التسع سنوات الماضية المحاولات التي استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي ، وانحاز الشعب المصري العظيم لخارطة طريق نحو الرخاء والتنمية.

وقال اللواء توفيق ـ في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان عبر مشاريع تنموية تؤسس لجمهورية جديدة تحمي مكتسبات الدولة المصرية .

وأعرب عن فخر واعتزاز رجال الشرطة بتشريف رئيس الجمهورية للاحتفال بيوم الخريجين الذين اجتهدوا ليؤكدوا أنهم من خير شباب هذا الوطن ويقفوا بعزة وصلابة لينضموا إلى صفوف زملائهم في أداء رسالتهم النبيلة، عازمين على أن تمضي مسيرة الأمن المصري لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل يسوده الأمان والاستقرار.

وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن الاحتفال اليوم يأتي مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي انحنى له العالم إكبارا وإجلالا ، معربا عن صادق تهنئته وهيئة الشرطة للقوات المسلحة عرين الأبطال ومهد التضحيات، داعين الله "عز وجل" التوفيق والسداد لمسيرة العسكرية المصرية ،ومواصلة التلاحم بين جناحي الأمن بالأمة في ميادين الفداء والبناء.

وأضاف اللواء محمود توفيق - في كلمته خلال تخريج دفعة جديدة لطلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "أن وزارة الداخلية اطلعت بدورها الوطني في حماية وتأمين الجبهة الداخلية من خلال المواجهة الحاسمة لمخططات الهدم عبر نشر الشائعات وتزييف الحقائق والتصدي الاستباقي لكافة أشكال الجريمة، لتواصل اليقظة الأمنية جهودها للرصد المبكر لأي تهديدات أو مساع لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية بأنشطتها الهدامة والعمل على إجهاضها في مهدها للحفاظ على أمن الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار".

وأكد أن وزارة الداخلية عكفت على تنفيذ محاور تطوير استراتيجيتها الأمنية لمواكبة النهضة التي شهدتها البلاد في كافة المجالات وتحقيق التفوق الأمني .. موضحا أنه يأتي في مقدمة تلك المحاور الارتقاء بقدرات العنصر البشري باعتباره الدعامة الجوهرية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

سوق مصراوى

اللواء محمود توفيق الرئيس السيسي وزير الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب كلية الشرطة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الطرق والكباري: 25 مليار جنيه تعويضات نزع الملكية لتطوير الدائري
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market