السيسي: ذكرى الشهيد عطرة.. وهذه رسالتي لخريجي كلية الشرطة

كتب- محمد عمارة:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لطلبة كلية الشرطة عقب انتهاء حفل تخرجهم.

وقال السيسي في كلمته: بقدم التهنئة والتحية لأسر أبناءنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين، أيضا أبناءنا الموجودين ضمن طلبة وطالبات الكلية.

وأضاف السيسي: مهم أوي أذكر لكل أسر شهداء مصر، كل التحية والتقدير لكم، احنا كلنا في الدنيا، يعني ناس بتيجي وتذهب، لها ما لها وعليها ما عليها، إلا الشهيد، بتفضل ذكراه عطرة.

وأوضح الرئيس: أنا حرصت إن كل حفلات الشرطة والجيش، إن نسبة من الأسر تبقى موجودة معانا، تقدير وامتنانا لهم.

وأكمل السيسي: يؤلمنا جدا في يوم زي ده، سقوط كل شهيد في مصر، سواء جيش أو شرطة أو حتى من المواطنين، لكن عزائنا إن ده كان تمن مش بسيط، وطن فيه 105 مليون يبقى عايش بفضل التضحيات.

وأضاف الرئيس السيسي: بقول عشان أذكر الشعب المصري بالتضحية دي، مفيش أغلى من النفس، ثمن عظيم، لكن من أجل وطن عظيم، كل التحية والتقدير لكم، ذكرى عطرة في الدنيا والآخرة.

وتابع: بقول للخريجين، بتمنى لكم التوفيق، بدأت مهمتكم بعد ما تحصلتم على تدريبات وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب، النهاردة بنخرج طلبة ليسانس معاهم دبلوم وماجيستير.

المهم أنكم ستتعاملون مع مواطني مصر، سواء العاديين أو اللي بيخرجوا عن السياق، مهم نحترم وننفذ دولة القانون مع كل الناس، وفي النهاية فيه قانون يحكمنا جميعا.