تصويت المصريين في الخارج.. تفاصيل لقاء رئيس "الوطنية للانتخابات" وزيرةَ الهجرة

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، في أول يوم عمل له، عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة؛ لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والاستعدادات الجارية لذلك.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وهنأت السفيرة سها جندي، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمناسبة صدور قرار تعيينه، مثمنةً الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كل الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كل هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الهجرة؛ لتوفير كل التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كل الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

ورحب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالسفيرة سها جندي، معربًا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية كل احتياجاتهم، مؤكدًا تقديم كل أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح كل الإجراءات التي تخص المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنه سيتم نشر ضوابط تصويت المصريين بالخارج، والأسئلة الشائعة وإجاباتها التي ترد إلى الوزارة وإلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، ومنصاتها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.

وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد لجان التصويت وفقًا للمناطق ذات الكثافة العلية من المصريين بالخارج، تيسيرًا على المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من المصري بالخارج ليتمكن من المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل، وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل.