رئيس الطرق والكباري: 37 مليار جنيه تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من تطوير الدائري
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن تكاليف المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري بلغت حوالي ١٢ مليار جنيه.
وقال مصطفى، ردا على مصراوي، خلال جولة تفقدية بالطريق الدائري اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثانية من الطريق الدائري في المسافة من الطريق الزراعي حتى الصحراوي تقدر تكلفتها بحوالي ٢٥ مليار جنيه.
وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري أن مسافة المرحلة الثانية من الطريق الدائري حوالي ٣٤ كم وتستغرق ما لا يقل عن عامين ماليين حتى الانتهاء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تضم العديد من الكباري العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمة المشروع وتسهيل الحركة المرورية.
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