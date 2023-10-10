بتكلفة 9.5 مليار جنيه.. موعد تشغيل الأتوبيس الترددي على الدائري

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، موعد تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

وقال مصطفى، في تصريحات اليوم على هامش جولة تفقدية بالطريق الدائري، إن الأتوبيس الترددي سيدخل الخدمة العام المقبل في النصف الثاني منه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري، أن نسبة التنفيذ في المشروع بلغت ٤٠٪ للمحطات، والمواقف التي تكون ملحقة بها أسفل الطريق الطريق الدائري بلغ تنفيذها حوالي ١٣٪.

وتابع أنه مستهدف تشغيل ١٠٠ أتوبيس، وتضم المرحلة الأولى من المشروع ٣٦ محطة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري تبلغ ٩.٥ مليار جنيه شاملة جميع التفصيلات.