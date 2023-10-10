طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات الجامعة الأهلية بالإسكندرية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور وزير التعليم العالي، بشأن زيادة مصروفات الجامعة الأهلية بمحافظة الإسكندرية.

وقال النائب محمود عصام في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الأيام الأخيرة العديد من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن ارتفاع مصروفات الجامعة الأهلية بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد، حيث تصل مصروفات كلية الطب إلى ١٤٥ ألف جنيه وطب الأسنان ١٣٠ ألف جنيه، على سبيل المثال، في حين أن باقي الجامعات الأهلية في مصر تترواح فيها مصروفات كلية الطب ما بين ١٠٠ و١١٠ آلاف جنيه، وكلية طب الأسنان بمصروفات أقل من ١٠٠ ألف جنيه، للعام الدراسي الجديد."

وأضاف عصام: يأتى ذلك في الوقت الذى يتشابه فيه مستوى التعليم والخدمات المقدمة داخل مختلف الجامعات الأهلية في مصر، حيث ينظم عملهم قانون موحد ولائحة موحدة، الأمر الذى يدعو إلى تشابه حجم المصروفات وعدم وجود فروق كبيرة بينها مثلما يوجد حاليا بين جامعة الإسكندرية وباقي الجامعات الأهلية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك شكاوى من الطلاب الحاليين بالجامعة الأهلية بالإسكندرية من تطبيق تلك الزيادات الجديدة عليهم رغم تعاقدهم مع الجامعة على أسعار أقل من ذلك، وقت التحاقهم بالجامعة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توضيح من الجامعة.