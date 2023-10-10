الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة (بث مباشر )
كتب- محمد سامي:
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث من المقرر أن يشهد تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية. ويحضر الحفلة عدد من الوزراء والشخصيات العامة والنواب وأسر الطلاب الخريجين .
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