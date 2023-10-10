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BBC

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة (بث مباشر )

10:19 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث من المقرر أن يشهد تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية. ويحضر الحفلة عدد من الوزراء والشخصيات العامة والنواب وأسر الطلاب الخريجين .

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