ننشر السياسة الصنفية لمحصول القمح للعام الجديد
كتب- أحمد مسعد:
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لموسم القمح الجديد 2023 -2024، عبر توفير الأسمدة والتقاوى والإعلان عن السياسة الصنفية الجديدة.
وحصل "مصراوي"، على مستند السياسة الصنفية لمحصول القمح الذي من المقرر إعلانه رسميًا، والتي جاء كالتالي:
محافظات الوجة البحري: "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الغربية- كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - المنوفية - القليوبية.
الأصناف: مصر2- مصر4- جيزة171- سخا95- سخا96- سدس14- سدس15.
الجيزة والفيوم:
مصر 3-مصر 4-جيزة 171 -سخا95-سخا 96-سدس 15-سدس 14.
مصر الوسطى:
"بني سويف والمنيا"- مصر 1 مصر 3-مصر 4-بني سويف 5- بني سويف 6- جيزة 171.
مصر العليا:
"أسوان- الوادى الجديد -سوهاج- قنا -الأقصر" مصر1، مصر3،مصر4، جيزة 171، جيزة 11، سدس12، سخا 95.
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: