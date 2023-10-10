رئيس "وسط الدلتا" للكهرباء يستعرض مؤشرات الٱداء خلال ۲۰۲۳/۲۰۲۲

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس حمدي ضرغام رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن القدرة الفعلية للشركة تبلغ 5700 م.و، بنسبة مساهمة 16%من اجمالي القدرات الفعلية لشركات التوليد الحراري على مستوى الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى الطاقة المولدة من الشركة بلغت ۱۹۷٧٧ جيجا وات.ساعة، بينما بلغت الطاقة المباعة ١٩٣٠٧ جيجا وات.ساعة.

وأوضح "ضرغام"، خلال استعراضه ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات على هامش اجتماع عمومية الشركة لمناقشة ميزانية العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بترأس المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن بلغ حجم الاستثمارات ٦١ مليون و٢٢٦ ألف جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الشركة التزمت بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة طبقاً لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومي للطاقة، وحققت الشركة إتاحية قدرها %94.86.

وأكد أن الشركة طبقت سياسة اختيار تشغيل وحدات التوليد بكل محطة بما يحقق أفضل معدلات استهلاك للوقود مع الالتزام بالقدرة المطلوبة من المحطة من قبل التحكم القومي والتنسيق لتحقيق التشغيل الاقتصادي للوحدات قدر الإمكان وكذلك قامت بعدة إجراءات في سبيل تطوير الأداء من خلال تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل وصيانة محطات التوليد في سبيل تحسين معدل إستهلاك الوقود بصفة مستمرة حبث بلغ ١٦٢.٦٥ جم/ك.و.س بانخفاض قدره (5.48 جم/ك.و.س) عن المعدل المستهدف لها بالموازنة.

وحققت الشركة مؤشر بيئي قـدره ٣٧٥.٢٥ طن CO2/ج.و.س، خلال العام الجاري مقابل ٣٨٩.٣٥ مستهدفاً بالموازنة، إضافة تعظيم دور التصنيع المحلي لترشيد النفقات ومجابهة زيادة أسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفة الإصلاح خـارج البلاد نظرًا للظروف العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وتأخر توريد وشحن المهمات بالإضافة لاستثمار الخبرات والقدرات البشرية المتمثلة في العمالة الفنية المدربة بالمحطات في تنفيذ أعمال الصيانات المطلوبة أثناء إجراء العمرات لوحدات التوليد تحت اشراف الشركات المصنعة دون الاستعانة بعمالة هذه الشركات لتوفير العملة الأجنبية، إضافة تصنيع الأعمدة لصالح شركات توزيع الكهرباء، حيث بلغ عدد الأعمدة التي تم تصنيعها خلال هذا العام۷۰۳۳ عامود جهد منخفض و١٥٣١ عامود جهد متوسط.