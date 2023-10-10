الفندقة المُغلقة والسفن السياحية.. ننشر أبرز تحديات قطاع السياحة الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إنه يوجد تحديات كبيرة لقطاع السياحة خلال الفترة القادمة، وبخاصة الموسم الشتوي ويتم العمل على حلها.

وأضاف "ًصادق" لـ "مصراوي"، أن أزمة الطاقة الفندقية المُغلقة أو الفندقة المغلقة، من التحديات الرئيسية خلال الفترة القادمة التي يجب العمل على حلها.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن من ضمن التحديات التي يواجهها القطاع، مُشكلة المراكب النيلية المتوقفة والتي لا يتم العمل على استغلالها، لافتًا إلى وجود 300 مركب على النيل لا يعمل منها إلا 150.

وأشار إلى أنه، يجب العمل على حل هذه التحديات، من خلال إعطاء إعفاءات ضريبية للمستثمرين، ومنح، وتسهيلات من الدولة، بما يساعد على جذب المستثمر؛ لتشغيل الفنادق والسفن.

ولفت صادق، إلى أنه حاليًا يُجري التخطيط بشكل جيد للموسم السياحي، ويتم العمل على حضور المؤتمرات والترويج للسياحة في مصر، إلى جانب حل الأزمات المتواجدة بالأماكن الأثرية.

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