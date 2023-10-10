نقابة الأشراف تجدد دعمها وتأييدها للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسة جديدة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

جدد ممثلو نقابة الأشراف في مختلف محافظات الجمهورية برئاسة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن تجديد الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة الانجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلفه من أجل نهضة وتقدم مصر.

وجدد الشريف السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم ملاين الاشراف فى مصر لإعادة ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة استمرارا لمسيرة الإنجازات التى تشهدها جمهورية مصر العربية في شتى المجالات.

وأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن النقابة وجميع منتسبيها تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعمًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعلنا نقف صفاً واحداً والالتفاف خلف القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم " أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة.