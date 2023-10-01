السيسي: وضعنا منظومة لتأسيس الشركات إلكترونيا عن بُعد

كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بمؤتمر حكاية وطن، قائلا: المجلس الأعلى للاستثمار وجه بضرورة التيسير في تأسيس الشركات ووضعنا منظومة لتأسيس الشركات عن بعد.

وأضاف: رواد الأعمال بقول يقدروا ينشأوا شركة بالكامل دون التوجه لأي جهة حكومية.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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