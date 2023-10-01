وزير الاتصالات: قمنا برقمنة ٢٥٠ مليون وثيقة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استراتيجية الوزارة تعتمد على ربط المواطن وتلبية احتياجاته.

وأضاف طلعت: إن انتقال الحكومة للعاصمة مشروع في غاية الأهمية واستتبع إجراء عملية أرشفة رقمية لأكثر من 250 مليون وثيقة وهو أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط، والآن أصبحت جميع ملفات العمل الحكومية رقمية لا ورقية.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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