وزير الزراعة: نصيب الفرد تقلص من فدان إلى ٢ قيراط من الأراضي الزراعية
كتب- محمد أبو بكر:
قال السيد القصير، وزير الزراعة: تعد مصر من الدول التي تعاني من الشح المائي، وتفتت الحيازة الزراعية وهو ما يجعل نسبة كفاءتها الإنتاجية أقل من أقرانها، ونمو سكانها المتزايد يجعل نصيب الفرد 2 قيراط، بعدما كان يصل إلى 1 فدان للفرد، والأمن الغذائي واجه تحديات كثيرة مثل تحديات كورونا والأزمة الروسية والتغيرات المناخية، وأثر على أسعار الغذاء والطاقة والإنتاجية والنظم الزراعية.
وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويشهد الرئيس السيسي، فيديو تسجيلي عن يتضمن بعض من إنجازات وزارة الزراعة، خلال الأعوام الماضية.
وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.
ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.
وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.
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