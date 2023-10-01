بشرى للراغبين.. انخفاض أسعار العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفترة السابقة شهدت ارتفاعًا في أعداد رحلات العمرة.

وأضاف "وحيد" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة: الفترة القادمة ستشهد انخفاض في أعداد المعتمرين؛ نتيجة بدء الموسم الدراسي الجديد، وتستمر حتي إجازة منتصف العام.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن الفترة الحالية شهدت انخفاض في أسعار رحلات العمرة، لافتًا إلى أنها وصلت إلى 23 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، بعدما كانت بـ 25 ألف جنيهًا.

وأشار وحيد، إلى أنه من الوارد أن تقل خلال الفترة القادمة عن الأسعار الحالية، وذلك باختلاف أسعار وعروض وتنافس الشركات بعضها البعض، وحسب أعداد المعتمرين خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء الموسم الدراسي.

ولفت إلى أن ضوابط العمرة هذا العام، ساعدت الشركات على تنظيم الرحلات من خلال الحد من تأشيرات الـ "B2C"، والتي كانت منتشرة بكثرة، ولها تأثيرها السلبي، والسفر حاليًا أصبح من خلال الشركات الُمرخصة.

يذكر، أن رحلات العمرة هذا العام شهدت ارتفاعًا خلال الفترة السابقة في أعداد المعتمرين وصلت إلى 50 ألفًا، وأسعار البرنامج الاقتصادي كانت تبدأ من 25 ألف جنيه، فيما تبدأ برامج الـ 5 نجوم من 50 ألف جنيه.

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