استجابة لشكاوى المواطنين.. "الجيزة" تُغلق ورشة نجارة وتصادر محتوياتها

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تلقيها شكوى مواطني شارع فتح الباب المتفرع من شارع الثلاثينى بحى العمرانية.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، أن سبب الشكوي، قيام ورشة نجارة ومحل أخشاب بالتعدي علي الطريق العام، وإعاقة حركة المارة، واستخدام الآلات للقطع تحدث ضوضاء علي مدار اليوم.

وقامت المحافظة، ممثلة في حي العمرانية وشرطة المرافق، بتنظيم حملة مفاجئة للموقع محل الشكوى.

وتم ضبط المخالفات، وغلق وتشميع الورشة الكائنة بالعقار رقم 38، ومصادرة محتويات الورشة، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.