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BBC

42 حزبًا تعلن رفضها عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد

07:21 م الأحد 01 أكتوبر 2023

تحالف الأحزاب المصرية،

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القاهرة- أ ش أ:
أعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، رفضه أي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي والحزبي في مصر.

وقال محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم التحالف في بيان اليوم، إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف وصف هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة في حق الشعب المصري العظيم الذي ثار على الجماعة في 30 يونيو ودفع الثمن غاليًا من دماء أبنائه؛ لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد.
وذكر أن، جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف وقيادات الأحزاب، توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري قبل أي جهات أخرى؛ لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدى هذه الجماعة الإرهابية، وأنه طوى هذه الصفحة للأبد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.

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Asha

سوق مصراوى

تحالف الأحزاب المصرية جماعة الإخوان الإرهابية

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