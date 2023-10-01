"نائب الجيزة" تشارك الطلبة في زراعة أشجار مثمرة.. وتتابع انتظام العملية التعليمية – صور

كتب- محمد أبو بكر:

تفقدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مدرسة سميرة موسى بإدارة حدائق اكتوبر التعليمية، بمشروع الإسكان البديل، في أول يوم دراسي بالعام الجديد 2023/2024 .

وتفقدت نائب المحافظ، وفقًا لبيان الأحد، الفصول الدراسية للصفين الأول الابتدائي والإعدادي، رفقة أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشاركت، الطلاب في زراعة أشجار مثمرة بالمدرسة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال، في إطار برنامج التعاون مع الهيئة لزراعة ٦١٥ شجرة مقدمة بمدارس حدائق اكتوبر؛ بهدف غرس روح العمل لدى الطلاب، وتعليمهم زراعة الأشجار المثمرة، والحفاظ على البيئة ودعم الأنشطة الطلابية.

وتابعت عبد الحليم، انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والتجهيزات، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة انتظام العملية التعليمية.