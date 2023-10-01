حزب "الحرية المصرى" يدعو السيسي لإعلان ترشحه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

كتب- نشات علي:

دعا حزب "الحرية المصري" الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ عام 2014.

وقال رئيس حزب "الحرية المصري" الدكتور ممدوح محمد محمود - في بيان للحزب، اليوم الأحد - "إن دعم وتأييد الرئيس السيسى ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وأضاف: "الرئيس السيسى قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ويمتلك الرؤية الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة بدليل المشروعات القومية التنموية الكبرى التي تم تنفيذها على كل شبر من أرض مصر، ولم يسبق لها أن تحققت على مدار عصور سابقة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى اختارت العمل فى مسارات متوازية ومتزامنة لعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلا عن تنفيذ حزمة كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وتابع: "حزب الحرية المصرى يدعم ترشح الرئيس السيسى لاستكمال ما بدأه في توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشى للأسر الأكثر احتياجا"، منوها بأن الحزب أطلق حملة "مسيرة ومسار" لدعم ترشح الرئيس السيسي، وذلك بجهود يبذلها أعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم استكمال التنمية والاستقرار، لافتا إلى أنه من الواجب الاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس حزب "الحرية المصري" أن قيادات وأعضاء الحزب يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات.