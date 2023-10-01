لم تجد النواب.. جميلة إسماعيل تطلب تزكيات أعضاء البرلمان للترشح للرئاسة

كتب- نشأت علي:

حضرت جميلة إسماعيل، التي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى مقر مجلس النواب اليوم الأحد، وذلك في ضوء الطلب الذي تقدمت به للأمين العام المستشار أحمد مناع من أجل عرض رؤيتها على الأعضاء والحصول على التزكيات اللازمة لخوض العملية الانتخابية الخاصة بالسباق الرئاسى المقرر له ديسمبر المقبل.

وجاء حضور جميلة إسماعيل بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع ومن ثم لم يتاح لها الفرصة من أجل لقاء أي من الأعضاء خاصة أن الجلسة الافتتاحية كانت قصيرة منذ الساعة الحادية عشر صباحا وانتهت قبل الساعة الثانية عشرة ومن ثم غادر النواب.

وأكد لها الأمين العام المستشار أحمد مناع، إن المرشحة ستأتي مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل خاصة أن النواب لن يكونوا متواجدي بالمجلس غدا الاثنين.

وأكدت جميلة إسماعيل على أن حملتها تعمل على الإطارين سواء من طلب التزكيات أو عمل التوكيلات في كل المحافظات، مشيرة إلى أنها قررت خطوة التزكيات من أجل تعرض رؤيتها على الأعضاء وإذا رأى فيها أي من الأعضاء بأنها مرشح مناسب لرئاسة الجمهورية يُزكيها.