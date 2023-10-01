إعلان

BBC

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مبادلة العملة بين مصر والإمارات تخفف الضغط على الدولار

03:23 م الأحد 01 أكتوبر 2023

الدكتور سمير صبري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هناك أهمية لتوقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه والدرهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تخفف الضغط على الدولار بشكل كبير.

وأضاف صبري، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن متانة العلاقات بين مصر والإمارات أسهمت في التوصل للخطوة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدَين يصل إلى خمسة مليارات دولار، بواقع مليارَي دولار حجم الصادرات المصرية، مقابل ثلاثة مليارات دولار واردات.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن هذه الخطوة تعطي رسالة إيجابية للدول التي تتعامل مع مصر تجاريًّا، لافتًا إلى أن أمورًا كثيرة قد يستفيد بها المستثمر الإماراتي من الجنيه المصري، لا سيما أن شهيته مفتوحة للاستثمار في مصر؛ سواء عقاريًّا أم سياحيًّا.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الماضي وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

سوق مصراوى

الدكتور سمير صبري مقرر الاستثمار بالحوار الوطني مبادلة العملة بين مصر والإمارات الدولار

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بث مباشر.. جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن