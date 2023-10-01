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BBC

وزير النقل: 2 تريليون جنيه لتطوير وتحديث منظومة النقل من 2014 وحتى 2024

02:49 م الأحد 01 أكتوبر 2023

الفريق كامل الوزير

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القاهرة- أ ش أ:

أعلن كامل الوزير وزير النقل أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024.

وقال وزير النقل - خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة - أن خطة التطوير والتحديث تشمل كافة القطاعات سواء الطرق والكباري أو السكك الحديدية أو الإنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل في 3 تريليونات جنيه في عام 2030.

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كامل الوزير تحديث منظومة النقل المشروعات القومية والبنية التحتية

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