حكاية وطن.. برلماني: المؤتمر توثيق حقيقي لإنجازات السيسي المتعددة

كتب- سامح سيد:

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

وأوضح سليم أن مؤتمر حكاية وطن بمثابة تجسيد وتوثيق حقيقيين لجميع الإنجازات المتعددة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها خلال فترة حكمه منذ عام 2014 والتي جاءت بعد جهود مُضنية في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي يُؤسس لها الرئيس السيسي.

وقال سليم في بيان له، اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس السيسي كشفت للمصريين بكل الصدق والأمانة جميع التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة المصرية منذ بداية فترة حكمه والعمل على مواجهتها من أجل بناء وطن قادر على مواجهة كل التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقال الدكتور محمد سليم إن المصريين ينتظرون من الرئيس السيسي استكمال باقي الإنجازات التي بدأها في عام 2014، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو توافد المصريين على مقرات الشهر العقاري في جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها في جميع أنحاء البلاد؛ لكي يحقق العديد من الإنجازات خلال الـ6 سنوات القادمة في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.