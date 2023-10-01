السيسي قادر على تحقيق التنمية الشاملة.. إشادة برلمانية بكلمة الرئيس بمؤتمر حكاية وطن

كتب- سامح سيد:

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" والتي شملت حديثه عن الدولة المصرية قبل 2011 وحجم الإنجازات التي حدثت في عهده منذ 2014.

وقال مسعود، في بيان له اليوم الأحد: إن كلمة الرئيس السيسي والفيلم الذي تم عرضه أمام المؤتمر وتضمن بلغة الأرقام ما تم إنجازه من نجاحات كبيرة ومشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد يؤكد للرأي العام المصري أن مصر تسير في الطريق الصحيح، معرباً عن ثقته التامة في قدرة الرئيس السيسي على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات والمشروعات القومية العملاقة والتنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها.

وأشاد المهندس أمين مسعود بتأكيد الرئيس السيسي أن رد فعل الشعب المصري على عملية الإصلاح كان مصدر فخر واعتزاز، وعلى كل مصري داخل مصر وخارجها أن يرفع رأسه ويفتخر بهذا الأمر، فما مر به المصريون لم يكن معاناة، بل هو عملية سيجني ثمارها أبناء الشعب والأجيال المقبلة، وكان المواطن المصري مثله مثل الجندي الذي يحارب ويدافع عن بلاده، فالجهاد والقتال ليسا في الحروب فقط، مؤكداً أن هذه الكلمات النابعة من قلب وعقل القيادة السياسية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

ووجه النائب تحية من القلب على الرسالة الإنسانية والعظيمة من الرئيس السيسي لأسر الشهداء والتي قال فيها: إن كل أم وزوجة وابنة وأسرة فقدت شهيدًا، لا يجب أن يحزن فما قمنا به يعد أمرًا عظيمًا، وما قام به الشعب المصري أمر كبير لمساعدة نفسه، مؤكداً أن شهداء مصر الأبرار وأُسرهم دائماً في قلب وعقل الرئيس السيسي وكل المصريين فلن ننسى أبداً تضحياتهم وأعمالهم الباسلة والعظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها.