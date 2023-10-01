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مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين في بداية دور الانعقاد الرابع

12:27 م الأحد 01 أكتوبر 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس طلبين بالإذن لرفع الحصانة البرلمانية عن 2 من أعضاء المجلس، لتوافر شبهة الكيدية.

وقرر مجلس النواب، حفظ الطلبين، وإخطار العضوين، ومقدمي الطلب.

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قرار حفظ طلبي رفع الحصانة، جاء استنادا إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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حنفي جبالي دور الانعقاد الرابع مجلس النواب

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