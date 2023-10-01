مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين في بداية دور الانعقاد الرابع
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس طلبين بالإذن لرفع الحصانة البرلمانية عن 2 من أعضاء المجلس، لتوافر شبهة الكيدية.
وقرر مجلس النواب، حفظ الطلبين، وإخطار العضوين، ومقدمي الطلب.
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قرار حفظ طلبي رفع الحصانة، جاء استنادا إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
سوق مصراوى
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية.. بأقل من 614 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موديلات الأحذية النسائية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: