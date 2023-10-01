بتخفيضات تصل لـ 98%.. بدء استخراج اشتراكات الطلبة على قطارات السكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة - الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

ويتم استخراج الاشتراكات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وتمنح الهيئة تخفيضا لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا للضوابط التالية:

- يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصى مسافة 400 كم.

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة - الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) وفي حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقا للوائح وقوانين الهيئة.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفي حالة الطلبة التي تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.

- يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات ومعها 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- يتم السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية - تحيا مصر) دون تحصيل أي رسوم وبدون مقعد، وفي حالة رغبته في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز بمبلغ 5 جنيهات بشباك التذاكر.

- يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ 10 جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يوميا وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر "بدون تذكرة" ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقا للوائح.