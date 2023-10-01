مشروعات قومية واستراتيجية.. ماذا حدث في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات؟

كتب- محمد صلاح:

يرصد "مصراوي" أبرز ما تناولته كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال استعراضه ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال مختلفة بالشبكة القومية للكهرباء، وما تم إضافته من قدرات وما تم إنشاؤه من مشروعات قومية واستراتيجية مختلفة؛ لتأمين التغذية الكهربائية والتوسع في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر مختلفة؛ أبرزها الطاقة المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال السنوات العشر الماضية، والذي جاء كالتالي:

- في 2014، وصل العجز لدينا في القدرات في الطاقة الكهربائية إلى 6 آلاف ميجاوات.

- تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الأزمة؛ أهمها توفير 4250 جيجاوات من خلال استكمال بعض المحطات، ورفع كفاءة بعض المحطات أسهم أيضًا في إنتاج 1840 ميجاوات.

- تم التعاقد على تنفيذ ثلاث محطات توليد عملاقة بسرعة 14400 ميجاوات.

- الرئيس السيسي قام بدور كبير في عملية المفاوضة مع "سيمنز"، وحصلنا على أسعار لم نستطع الحصول عليها من قبل.

- في عام 2014 كانت القدرات المركبة 29 ألف ميجاوات قدرة اسمية، متاح منها فقط 24 ألف ميجاوات.

- في عام 2023 وصلنا 59 ألف ميجاوات تقريبًا.

- قبل دخول محطات "سيمنز" في الخدمة، كنا قبل ذلك نأخذ لإنتاج الكيلووات/ ساعة نحو 214.5 لتر، والآن وصلنا إلى 171.9، وهذا يمثل 20% توفيرًا في استهلاك الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية.

- بلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 نحو 355 مليار جنيه.

- تم تنفيذ استثمارات بنحو 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقية وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء.

- تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات.

- نجحت الوزارة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع من خلال سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية والغاز الطبيعي.

- ارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012- 2011 عند مستويات منخفضة؛ تبلغ من 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021- 2020.

- إنشاء مجموعة من المشروعات الحيوية والطاقة الشمسية؛ أبرزها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، بمحافظة أسوان، التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

- إنشاء 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة.

- بلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجاوات.

- جار تنفيذ مشروعات لتوفر 720 ميجاوات أخرى.

- مصر تحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجًا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ 35 جيجاوات.

- من المستهدف وصول الإنتاج إلى 6.8 جيجاوات بحلول عام 2024.