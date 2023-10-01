رئيس طاقة النواب: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد "السيسي"

نشأت علي

أكد حسام عوض الله أن الإنجازات في عهد الرئيس السيسي في مجال الطاقة شهدت انطلاقة غير مسبوقة سواء الطاقة التقليدية أوالطاقة الجديدة والمتجددة وحتى الاتجاه نحو الطاقة النووية لاستخراج الكهرباء والاعتماد على الطاقة صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر .

وأشاد حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين بمناقشات قطاع الطاقة خلال مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" مشيرا إلى أن نسبة الطاقة المتجددة وصلت الى نسبة 11% ومن المستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة أن تصل الى 45% في 2030 كما اتجهت مصر إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة.

وأشار الى ان الاكتشافات البترولية تضاعفت بنسبة كبيرة في ظل تزايد اتفاقيات ومشروعات البحث والتنقيب مع شركات عالمية ومحلية وكان من ابرز الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي حقلي ظهر ونور حيث حقق انتاج حقل ظهر الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز بل والاتجاه الى التصدير مع مشروعات اسالة الغاز التي ساعدت على تحول مصر لمركز اقليمي للطاقة وتحول مصر الى دولة مصدرة للغاز مما وفر لمصر نقد اجنبي وعملة صعبة اضافة الى زيادة جودة الطاقة

وأكد رئيس طاقة النواب ان الاستراتيجية تضمنت استهداف زيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية من خلال انشاء مصافي جديدة للبترول او تطوير المصافي الحالية للوصول الى طاقة انتاجية اعلى حتى الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وأوضح عوض الله أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تضمنت الكثير من الأهداف منها تعظيم الاستفادة من الخامات المصرية مثل الرمال السوداء وإنتاج النظائر المشعة وتطوير وتحديث المشات النووية والإشعاعية و هيئة الطاقة الذرية ومنشآت الطاقة بشكل عام وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومفاعل مصر البحثي النووي الأول ومفاعل مصر البحثي الثاني ووحدة إنتاج النظائر المشعة إضافة الى محطة معالجة النفايات المشعة السائلة.