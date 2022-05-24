العودة إلى الجذور يحتفي بالشاعر الكبير السيد الخميسي ببورسعيد

(مصراوي):

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالشاعر الكبير السيد الخميسي ضمن برنامج العودة للجذور في السادسة مساء الخميس 26 مايو بقصر ثقافة بورسعيد.

يشارك في الاحتفالية الكاتب أسامة كمال، الشاعر عبد الفتاح البيه، د. أحمد عزت، يدير اللقاء الشاعر محمد رؤوف.

الشاعر السيد الخميسي، من مواليد 10 فبراير 1947 بمحافظة بورسعيد، يتراوح إبداعه بين شعر الفصحى والعامية والكتابة الروائية فضلا عن المقالات النقدية، من دواوينه الشعرية "نصغي ويقول الموج"، "الرقص الغجري"، بالإضافة إلى رواية "البشروش" التي صدرت في جزئين، والمسرحية الشعرية "سيف المتنبي".

جدير بالذكر أن برنامج العودة إلى الجذور أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان في يناير الماضي بهدف إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الكتاب وتقديم شهادات حول علاقة تجاربهم الإبداعية بالمكان وتراثه عبر العودة إلى جذورهم إضافة إلى تقديم دراسات حول تجاربهم الإبداعية.