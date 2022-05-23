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الطقس غدًا الثلاثاء: حار على المناطق الداخلية.. وهبات ريح نشطة مساء في هذه المناطق

10:34 م الإثنين 23 مايو 2022
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(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نسبيًا على مدن الساحل الشمالي، غدًا الثلاثاء، مائل للحرارة إلى حار على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية امتدادًا إلى القاهرة، حار بشمال ووسط الصعيد، وشديد الحرارة بجنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى لطيف ليلًا بشمال الجمهورية، لطيف إلى معتدل بباقي الأنحاء.

كما تكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور قليل للسحب المنخفضة شمالًا، وحركة الرياح نشطة على أجزاء من البحر الأحمر، معتدلة إجمالًا بباقي الأنحاء يصحبها هبات نشطة مساءً على بعض المناطق.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل، والبحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 34/20
الإسكندرية 27/17
مرسى مطروح 27/16
دمياط 28/16
بورسعيد 26/20
العريش 27/18
المنصورة 33/16
كفر الشيخ 31/16
دمنهور 30/15
طنطا 33/16
شبين الكوم 33/17
الزقازيق 33/18
العاشر من رمضان 34/18
الإسماعيلية 34/17
السويس 33/20
الفيوم 34/20
بني سويف 34/20
المنيا 35/19
أسيوط 35/21
سوهاج 36/21
قنا 37/22
الأقصر 37/22
أسوان 38/23
شرم الشيخ 34/26
الغردقة 33/24
مرسى علم 32/26
حلايب 31/26
الخارجة 36/21
سيوة 34/18
نخل 32/16
سانت كاترين 25/11

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