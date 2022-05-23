مصر للطيران تُخفض أسعار برامج سفر مشجعي النادي الأهلي للمغرب

كتب- محمد عبيد

قررت شركة مصر للطيران للسياحة "الكرنك"، تخفيض أسعار برامج سفر مشجعي النادي الاهلي، والمسافرون الي المغرب لحضور مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا والمقرر لها يوم 30 مايو الجاري أمام فريق الوداد المغربي.

وقالت شركة مصر للطيران، إنه تم تخفيض سعر برنامج اليوم الواحد من 14 ألف و950 جنيه، إلى 12 ألف جنيه، ويشمل تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتذاكر دخول المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية من وإلى الاستاد.

كما طرحت الشركة، برنامج آخر لحضور المباراة بسعر 18 ألف جنيه لمدة 4 أيام، ويشمل تذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران المنتظمة، وتذكرة المباراة، والتأشيرة، والانتقالات الداخلية، وإقامة بفندق 4 نجوم بالإضافة إلى رحلة سياحية.